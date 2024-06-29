CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dikkat çeken ekoseli ceketi, siyasetin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen ve 'kazandıran ceket' olarak bilinen bu özel parça hakkında yöneltilen soruya Özel'in verdiği cevap, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı.

"BİR KERE DE BİZ GİYELİM DEDİK"

Fatih Altaylı'nın programında Özel'e ceketi giymesi hakkında soru sorulduğunda, CHP lideri gülerek şu cevabı verdi: "Ceket o kadar da ekoseli bir ceket değil ama görüntüde öyle çıkmış. Bir kere de biz giyelim kime ne zararı var, 47 yıl sonra birinci parti olmuşuz. Ceketin adı winner (kazanan) ceketi... Özel bir mesaj yok ama bir kere de biz giyelim ne olmuş dedik. Artık winner biziz. Bir başarıyı tek başına lidere mal etmek sosyal demokrat partiye yakışmaz."

AK PARTİ İKTİDARINDA ÖNE ÇIKAN EKOSE CEKET

Ekose ceket, Türkiye siyasetinde AK Parti iktidarı boyunca sıkça tercih edilen bir model olarak biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başlayan bu moda, Ahmet Davutoğlu, Binali Yıldırım, Murat Kurum ve diğer bakanlar tarafından da benimsendi. Hatta bir dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bile bu ceketi giymişti.

Özel'in bu cesur çıkışı, CHP'nin siyasetteki yeni stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bakalım, 'kazandıran ceket' CHP'ye de şans getirecek mi?