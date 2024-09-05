TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 2. Hafta maçında Artı Değer Van Spor FK, Nazilli Spor A.Ş. deplasmanına gidecek. Bu maçı yönetecek hakemler belli oldu.

Ligin ilk hafta maçında kendi sahasında konuk ettiği Belediye Derince Spor’u 2 – 1’lik skorla yenerek hanesine 3 puan yazdıran Artı Değer Van Spor FK, ligin ikinci maçında da 3 puan arayacak.

Nazilli Spor A.Ş. ile karşılaşacak olan Artı Değer Van Spor FK, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

MAÇIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

8 Eylül 2024 günü Nazilli İlçe Stadı’nda oynanacak Nazilli Spor A.Ş. – Artı Değer Van Spor FK maçını yönetecek hakemler açıklandı. Saat 16.30’da başlayacak maçta Volkan Okur düdük çalacak. Şeyhmus Baysal ve Feyzullah Çimen’in yardımcı hakemlik yapacağı maçta 4. hakem olarak da Burak Filik görev alacak.