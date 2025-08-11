Geçtiğimiz dakikalarda Balıkesir'de meydana gelen deprem, tüm Marmara ve Ege Bölgesi'ni salladı..

Sındırgı ilçesinde bugün saat 19.53'te yerin 11 km derinliğinde, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı; İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

Bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.

"DAHA BÜYÜK DEPREM OLACAĞINI SANMIYORUM"

X hesabından açıklama yapan Görür, ilk değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.