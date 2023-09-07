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Wanhaber / Fatma ÖZTÜRK

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) 2022 yılı Kültürel Miras İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre; müze sayısı 2022 yılında 2021 yılına göre %6,4 artarak 552 oldu. Müzelerin 211 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 341 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı. Ören yeri sayısı 144 oldu.

VAN’DAKİ ZİYARETÇİ SAYISI

Van’da 2022 yılında müzeler ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da belli oldu. 40 binden fazla esere sahip olan Van Müzesi, misafirlerin ilgi odağı olmayı sürdürdü.

TÜİK verilerine göre; Van’da müzeler ve 3 ören yerini 2022 yılında 344 bin 920 kişi ziyaret etti.

VAN’DA 2022’DE SATILAN MÜZE KART SAYISI

Bu arada TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Van’da 2022 yılında 39 bin 909 müze kart satışı gerçekleşti.

VAN’DA 2022’DE MÜZEYE ÜCRETLİ VE ÜCRETSİZ GİRİŞ SAYISI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Van’da 2022 yılında 235 bin 753 kişi ücretli müze girişi gerçekleştirirken, 109 bin 167 kişi ücretsiz müze girişi yaptı.

2022’DE VAN’DA MÜZE ESER SAYISI BELLİ OLDU

TÜİK’in açıklamış olduğu 2022 raporuna göre Van’da geçtiğimiz yıl toplam 42 bin 682 müze eser sayısı kayıtlarda yerini aldı. Bu eserlerden 22 bin 377 tanesi arkeolojik materyal olurken, 1261 eser ise etnografik materyal olarak kayda geçti. Aynı zamanda Van Müzesinde 18 bin 340 adet sikke, 3 adet tablet, 650 adet mühür ve mühür baskısı ve 51 adet farklı eser yer alıyor.

VAN’DA 2022’DE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

TÜİK 2022 verilerine göre Van’da 255 taşınmaz kültür varlığı yer alırken, bunların 11 tanesi anıt ve abideler olarak kayda geçiyor.

MÜZELERDEKİ ESER SAYISI 3 MİLYON 750 BİN 120 OLDU

Müzelerdeki eser sayısı önceki yıla göre %0,8 artarak 3 milyon 750 bin 120 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı geçen yıla göre %0,7 artarak 3 milyon 325 bin 643 olurken bu eserlerin %88,0'inin envanterinin yapılmış olduğu görüldü. Özel müzelerdeki eser sayısı %1,6 artarak 424 bin 477 oldu. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin %60,1'i sikke, %27,5'i arkeolojik materyal, %6,8'i etnografik materyal, %3,6'sı tablet oldu.

MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI %97,1 ARTTI

Müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2022 yılında %97,1 artarak 45 milyon 822 bin 525 oldu. Ziyaretçilerin %67,5'i Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ziyaret etti. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 17 milyon 796 bin 860 ve toplam ziyaretçiler içindeki payı %38,8 oldu.

Özel müze ziyaretçi sayısı %125,3 artarak 14 milyon 890 bin 214 oldu. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri ziyaretlerinden 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 TL gelir elde edildi. Bakanlık tarafından satılan müze kartı sayısı 2 milyon 930 bin 232 oldu.

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ SAYISI %2,4 ARTTI

Taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bir önceki yıla göre %2,4 artarak 122 bin 124 oldu. Taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 33 bin 479 ile İstanbul olurken, 7 bin 899 ile İzmir ve 4 bin 896 ile Muğla takip eden iller oldu. Toplam sit alanı sayısı bir önceki yıla göre % 6,3 artarak 23 bin 632 oldu. Sit alanlarının %96,9'unu arkeolojik sit alanları oluşturdu.

MİLLİ PARK SAYISI % 4,3 ARTTI

Milli parkların sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %4,3 artarak 48 olurken, milli park alanı %0,3 artarak 911 bin 204 hektara yükseldi. Tabiat parkı sayısı %0,4 artarak 261'e yükselirken, tabiat parkı alanı %1,2 azalarak 108 bin 332 hektar oldu. Tabiatı koruma alanı sayısı önceki yıla göre değişim göstermeyerek 31 olurken, tabiat anıtı sayısı %0,9 azalarak 113 oldu.