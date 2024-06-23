Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, erken saatlerde tarlaların yolunu tutan çiftçiler, biçtikleri otu patoz makinesinde saman haline getiriyor.

Elde ettikleri samanı traktörlerle köylerine taşıyarak istifleyen çiftçiler, kış boyunca bu otlarla hayvanlarını besliyor.

Korkut ilçesine bağlı Alazlı köyünde çiftçilik yapan Mikail Öztürk, bu yıl yağışların beklenen seviyede olmasının tarım alanlarındaki verimliliği artırdığını söyledi.

Sıcak havaya rağmen ot biçme mesailerinin başladığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Geçimimizi tarım ve hayvancılıkla sağlıyoruz. Sabah erken saatlerde tarlalarımıza gidiyoruz. Gün boyu biçtiğimiz otu saman yaparak traktörlerle köye taşıyoruz. Hayvanlarımızın kışlık yem ihtiyacını bu şekilde karşılıyoruz. Kış mevsimi çetin geçtiği için 5 ay hayvanlarımızı ahırlarda beslemek zorunda kalıyoruz."

Çiftçi Muhammet Işık ise sabah başlayan mesailerinin geç vakitlere kadar devam ettiğini dile getirdi.