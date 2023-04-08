Türkiye, iki ay önce deprem felaketi ile sarsıldı.

Tarihin en şiddetli ve yıkıcı depremleriyle yüzleşilirken, 11 ilde yaraların sarılması için büyük bir seferberlik başlatıldı.

Devlet-millet iş birliği ile afet bölgesinde hummalı çalışmalara başlandı.

Depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanırken, çadır ve konteyner kent yapımı da hızlandırıldı.

Öte yandan önceki afetlerde olduğu gibi, 1 yıl içerisinde tamamlanan deprem konutları için bu felakette de sözler verildi.

Bu kapsamda yıkılan kentlerde konutların yapılmasına başlandı.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli 3.kez toplandı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli çalışmaları kapsamında 158 bilim insanı, uzmanlar ve 13 kuruldan oluşan “Bilim Kurulu”nun toplantısının üçüncüsü İstanbul’da yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantının kapanış konuşmasını gerçekleştirdi.

"78 bin konutun yapım süreci başladı"

Deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarını tamamlandığını ve bugün itibariyle 78 bin konutun yapım sürecinin başladığını açıkladı.

"319 bin konutun temelleri Mayıs sonuna kadar atılacak"

319 bin konutun temellerinin Mayıs ayı sonuna kadar atılacağını vurgulayan Bakan Kurum, "1 yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 650 bin konutun yapını başlatmış olacağız." dedi.

"Depremi milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un kapanış konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Ülkemiz aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Depremi her zaman milli güvenlik meselesi olarak gördük, görmeye de devam edeceğiz. İklim krizi ile karşı karşıyayız. Tüm dünyanın etkilendiği bir olay. Marmara Denizi'nde müsilaj, sel faleketleri bu krizin sonuçları olarak karşımıza çıkıyor.

"TOKİ başkanlığı ile birlikte 1,2 milyon konutun yapımını tamamlamış olduk"

Kentsel dönüşümü kentlerimizde kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. .

Hocalarıımızla birlikte açtığımız 3 ofislerde detaylı çalışmalar yapıyoruz. Hocalarımız deprem bölgesinde de detaylı çalışma yaptı. Şu an bu masada yıllarını afet, iklim, doğa, alanında kendini kanıtlaşmış hocalarımız var. Türkiye'nin bir taraftan baktığınızda şehircilik ve çevre aklı bu salondadır. Akıl milletimizin ortak aklıdır.

81 ile erken uyarı gözlem istasyonları

13 grup çalışmalarını yaptı, ön tespitler ve atılması gerkeen adımları bir bir belirlemiş oldular. Afet riski yüksek bölgelerde barınma altyapısını hızlı şekilde kuracağız. Olası afetlere karşı şehirlerimizi hazırlıklı hale getirecek adımları atacağız. Erken uyarı gözlem istasyonlarını 81 ilde yaygınlaştıracağız. Tüm millet bahçelerinde geçici barınma konseptine uygun hale getireceğiz. Bir taraftan da eğitim yani vatandaşların bilinçlendirilmesi için kurul üyeleri bir karar aldılar. Orta öğretim ve lisansta afet bilgisinin yaygılaştırılması için bu çalışmaları hayata geçireceğiz.

Afet anlarında iietişimin kesintisiz sağlanması çok önemli. Baz istasyonlarının afetlere karşı güçlendirilmesinin acilen kararı alınmıştır. Baz istasyonlarının verimliliği artırılacak.

"Gereken yerlerde radye temel zorunlu hale gelecek"

Türkiye'de diri fay haritaları ve risk haritalarının güncellemelerini hocalarımızla yapacağız. Mikro bölgeme etütleri inşaat faaliyetlerinin olmazsa olması. Bunu ayrıntılı çalışmalarını 81 ilde yaygınlaştıracağız Zemin etütü yapılmasını zorunlu hale getirecek bir düzeneleme yapacağız. Riskli bölgelerde imara kapatılması gereken yerlerin çalışmalarını yapıyoruz. Buralarda kat yükseliklerini sınırlandıracağız. Gerekirse radya temel bazı yerlerde zorunlu olacak. TOKİ bu depremde önemli bir sınav verdi ve TOKİ'lerdeki vatandaşlarımızın burnu dahi kanamadı.

Mimar ve mühendislerimize yeterlilik getireceğiz. Binayı yapabilecek birikime sahip mimar ve mühendisler çalışmalara imza atacak. Dere yataklarında bulunan binaların tespiti yapılacak.Kamulaştırme ve taşıma sürecini hızlı bir şekilde yürütüyor olacağız.

"İnsansız hava araçları hasar tespitinde aktif olacak"

İnsansız hava ve kara araçları geliştireceğiz. Hem Bayraktar ile hem diğer kurum ve kuruluşlarımızla enkaz ve hasar tesptine yönelik çalışma yürütüyor olacağız. Nasıl araçlarımız periyodik muayeneye tabi oluyor ise bunu binalarda da yapacağız. Binalar düzenli olarak incelenecek. Afet riski durumuna göre güvenli arge enstitüleri kuracağız.

Ensonhaber