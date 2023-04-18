Türkiye, 2 ay önce tarihinin en büyük depremleriyle karşılaştı.

11 ili büyük yıkıma uğratan afetin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar sarılmaya başlandı.

Bir yandan enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için mücadele edilirken bir yandan da vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Öyle ki, önceki afetlerde olduğu gibi yeni afet konutları da hızlıca yükselmeye başladı.

Bu süreçte enkaz kaldırma çalışmalarında da sona gelindi.

Depremin izleri silinmeye devam ederken, ticari hayatın bölgede yeniden canlanması için de hummalı çalışmalar yürütülüyor.

"İlk etapta 4 bin 377 geçici ticari ünite yapıyoruz"

Konuya ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, şu notu ekledi:

11 ilimizin normalleşmesi için ticari ve sosyal hayatı canlandırmamız şart!

Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile ilk etapta 4.377 geçici ticari ünite yapıyoruz.

"Ticari hayatın devamlılığının sağlanması için çalışmalar sürüyor"

Videoda ise yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgiler aktarıldı:

Deprem bölgesinde ticari hayatın devamlılığının sağlanması için çalışmalar sürüyor. Hatay Antakya’da iki bölgede Emlak Konut eliyle depremde iş yerleri zarar gören esnaf için 110 iş yeri yapılıyor.

"İnsanların daha hızlı adapte olması için ticari hayatın devam etmesi lazım"

Emlak Konut Saha Sorumlusu Özkan Yaman ise şu ifadeleri kullandı:

Antakya bölgesinde Emlak Konut eliyle ticari ünite yapılıyor. 43 tanesi Aşağı Ekinci dediğimiz bölgede, 67 tanesi de Üç Gedik dediğimiz bölgede yapılıyor. Dükkanlar şimdi 30 ile 50 metrekare arasında değişiyor. Halkın hayata daha hızlı adapte olabilmesi için insanların ticari hayatlarına da devam etmesi lazım.

O yüzden de ticari ünitelere de çok önem gösteriyoruz. Esnafımız sadece ticarete değil aynı zamanda peyzaj alanlarıyla olsun oturma, kafe, yemek yeme, restoran bölümleri ile de olsun yaşayan bir proje inşa etmeye çalışıyoruz.

ensonhaber