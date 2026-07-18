Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Van'da düzenlenen etkinlikler altıncı gününde de devam etti. Festival programı çerçevesinde Atatürk Kültür Parkı'nda sahneye çıkan Murat Boz, binlerce kişinin izlediği konserde repertuvarında yer alan sevilen eserlerin yanı sıra farklı şarkıları da dinleyicilerle buluşturdu.

Murat Boz konserde “Janti”, “İltimas”, “Harbi Güzel”, “Geri Dönüş Olsa”, “Yara Tuz”, “Kolay Değil”, “Gün Ağardı”, “Kalamam Arkadaş”, “Maksimum”, “Üzüleceksin”, “Hayat Sana Güzel”, “Aşklarım Büyük Benden”, “Sallana Sallana”, “Bulmaca” ve “Yazmışsa Bozmak Olmaz” adlı şarkılarının yanı sıra farklı eserleri de seslendirdi. Sanatçının performansı, konser programının tamamlanmasının ardından sona erdi.

11 Temmuz'da başlayan ve 19 Temmuz'a kadar devam eden Van Kültür Yolu Festivali kapsamında şehrin farklı noktalarında konser, tiyatro, sergi, söyleşi, atölye ve çocuk etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2026 yılı festival takvimine göre Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl 26 şehirde düzenleniyor. Van, festival rotasında 10'uncu durak olarak yer alırken, festival programı 11-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Açıklanan takvime göre Van'daki etkinlikler yarın tamamlanacak.