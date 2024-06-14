Muradiyeli Öğrencilerden İngilizce Tiyatro Gösterisi

TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Kid's Box İngilizce Eğitim Programı alan 7’inci sınıf öğrencileri, İngilizce tiyatro etkinliği gerçekleştirdi. 5 aylık yoğun çalışma temposuyla tiyatroya hazırlanan öğrenciler, iki perdelik oyunlarıyla izleyicilerden tam not aldı. Tiyatro gösterisini, Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ve eşi Ceren Aydoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Değer, kurum amirleri, okul müdürleri, veliler ve çocuklar izledi.

Konuya ilişkin konuşan TEGV Muradiye Öğrenim Birimi Yöneticisi Buket Müjde, kurulduğu günden bu güne kadar 533 gönüllünün desteğiyle 29 bin 428 çocuğa ulaşan birimde çok sayıda çocuğun etkinliklerden faydalandığını hatırlattı.

Birim Yöneticisi Müjde, “Çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturmanın yanı sıra, hayata hazır hale getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. İngilizce tiyatro oyunumuz çocuklarımızda çok yeni ufuklar açarken dil olarak da gelişimlerine destek sağladı. Özgüvenli bir şekilde oyunlarını sahneleyen çocuklarıma, desteğini esirgemeyen gönüllümüze ve bizimle olan tüm misafirlerime teşekkür ediyorum” dedi.