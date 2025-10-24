"ÇEDES - Gazze İçin Seferber" temalı etkinlik kapsamında öğrenciler, evlerinde hazırladıkları pasta, börek ve çeşitli yiyecekleri satışa sunarak Gazze’deki mağdur vatandaşlara destek olmayı amaçladı. Yardım kampanyası kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler el ele vererek hem birlik ve beraberlik mesajı verdi hem de yardım bilincine dikkat çekti.



Muradiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Eşref Kaplaner, öğrencilerin bu anlamlı etkinliğine destek vermekten gurur duyduklarını belirterek, "Emeği geçen tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilerimize teşekkür ederiz" dedi.