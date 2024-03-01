Muradiye Alpaslan Fen Lisesinde düzenlenen programda, Van YYÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Aydın öğrenciler ile bir araya geldi. Başarıya gidilecek yolda karşılaşılan sorunların nasıl üstesinden gelinebileceğini anlatan Aydın, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Seminer sonunda kısa bir açıklamada bulunan Aydın, “Öğrencilere başarı ve kariyerle ilgili bir sunum yaptık. Ben Muradiye Belediyesine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir sunum oldu. Gençlerle buluştuk, onlara zorluklarla başa çıkılması noktasında neler yapabileceğini anlattık” dedi.

Muradiye Belediyesi Kültür ve Sosyal işleri Müdürü Burak Küçükyol ise öğrencilere keyifli bir seminer sunduklarını belirterek, bu imkanların oluşmasında katkısı olan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan'a teşekkür etti.

Plaket takdimi ile devam eden program, fotoğraf çekimi ile sona erdi.