Van Valiliği ve Muradiye Kaymakamlığı işbirliği ile Van İl Müftülüğü koordinesinde kurum çalışanlarına yönelik iş ahlakıyla alakalı seminer verildi. Muradiye Halk Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen seminerde konuşan Van Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, "İş Ahlakı" ile ilgili Kur’an-ı Kerim'den ve Peygamberimizin hadislerinden örnekler vererek, "İnsanoğlunun yaradılış gayesi, hem yaradana hem de yaradılana karşı görevini yerine getirmesidir.

Yaradana karşı görevimiz ona karşı yapacağımız ibadetlerimizdir. Yaradılana karşı görevimiz ise hangi mevkide, hangi makamda ve hangi statüde olursak olalım işimizi en güzel şekilde yapmakla mümkündür. Dolaysıyla bizlere tevdi edilen görevi en mükemmel şekilde yapmakla sorumluyuz.

Zimmetimize verilen bir emaneti zayi etmemek için emanetçisi ve bekçisi olduğumuzu unutmamalıyız. Çünkü bu iş ve işlemlerin karşılığında aldığımız bir ücret vardır ve aldığımız bu ücreti çoluk çocuğumuza yediriyoruz ve bizler çoluk çocuğumuza helalinden yedirmek mecburiyetindeyiz" dedi.