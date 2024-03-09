Muradiye Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla çiftçilere tohum desteği verdi. Belediye, devlet destekli sertifikalı tohumları üreticilerle buluşturarak, tarım sektörüne katkı sağladı.

Van Valiliği'nin vizyon projelerinden biri olan tohum dağıtımı, ilçe genelinde de uygulanıyor. Tonlarca yonca ve korunga tohumunun üreticilere dağıtılması, tarımsal üretimin ve çiftçilerin desteklenmesine büyük bir katkı sağlıyor.

Belediyenin yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum dağıtımı, çiftçilere önemli bir destek sunuyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, yapılan tohum dağıtımı hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Van Valiliğinin vizyon projelerinden biri olan diğer tüm ilçelerde olduğu gibi biz de çiftçilerimize tohum desteğinde bulunuyoruz. Bu tohumların 3’te 2’si devlet destekli belediyelerimiz tarafından destekleniyor, 3’te 1’i de üretici destekli. Toplamda 44 tona yakın dağıtımını gerçekleştireceğiz inşallah. Hem hayvancılığın gelişmesi hem de tarımın gelişmesi noktasında tohumların hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından çiftçilere tohum dağıtımı gerçekleştirildi.