Muradiye ilçe merkezine yakın konumda, Bendimahi Çayı üzerinde bulunan ve yaklaşık 20 metre yükseklikten dökülen şelalenin bir bölümü buzla kaplandı. Yaz aylarında coşkulu akan suyuyla öne çıkan Muradiye Şelalesi, kış mevsiminde ise oluşan buz sarkıtları ve donmuş yüzeyiyle farklı bir görünüme büründü.

Soğuk havanın etkisiyle şelalenin çevresinde oluşan buz tabakaları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Donan bölümler, ziyaretçilere görsel bir şölen sunarken, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekti.

Yılın dört mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Muradiye Şelalesi, kış aylarında adeta buzdan gelinliğini giyerek doğaseverleri kendine hayran bırakıyor. Şelalenin bu eşsiz kış manzarası, bölge turizmine de renk katıyor.