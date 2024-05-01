AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de azaltıyor.

Türkiye genelinde geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 43 bin 708 dosya başvurusu yapılırken, bunlardan 38 bin 895'inde uzlaşmaya varıldı.

Söz konusu dosyalar kapsamında 252 milyon 32 bin 864 liralık vergi uzlaşma konusu oldu. Uzlaşma sonucu vergi tutarı 242 milyon 692 bin 396 lira olarak belirlendi.

Söz konusu vergilerin ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan 659 milyon 832 bin 615 liralık ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 113 milyon 419 bin 586 lira oldu. Böylelikle mükellefler uzlaşmayla 546 milyon 413 bin 29 liralık cezadan kurtuldu.

Aynı dönemde 337 milyon 578 bin 759 liralık özel usulsüzlük cezası da uzlaşma sonucu 63 milyon 285 bin 121 liraya indi. Usulsüzlük cezaları da uzlaşma sonucu 806 bin 114 liradan 120 bin 614 liraya düştü.

Vergi kaçıranlar denetim ekiplerine takıldı

Öte yandan, vergi kaçıran mükellefler, denetim ekiplerine takıldı.

Ülke genelindeki vergi dairesi müdürlüklerince 2023'de 2 bin 365 vergi inceleme raporu düzenlendi. Yıl içinde 1337 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen inceleme raporlarıyla 726 milyon 734 bin 451 lira matrah farkı, 127 milyon 88 bin 469 lira vergi farkı bulundu.

Bulunan matrah farkı üzerinden 119 milyon 364 bin 543 lira vergi tarhı gerçekleştirildi.

İncelemeler sonucu söz konusu mükelleflere 321 bin 92 lira usulsüzlük, 31 milyon 832 bin 969 lira özel usulsüzlük, 200 milyon 615 bin 648 lira vergi ziyaı cezası kesildi.

Vergi ziyaı cezalarında 127,7 milyon lirayla katma değer vergisi, 23,5 milyon lirayla geçici vergi, 19,8 milyon lirayla kurumlar vergisi ve 21,4 milyon lirayla gelir vergisi öne çıktı.