Babası Şükrü İnan’ın da 42 yıl boyunca Şerefiye Mahallesi’nin muhtarlığını yaptığını söyleyen ve Şerefiye Mahallesi’nin Van’ın en eski mahallelerinden biri olduğunu dile getiren İnan, “Valilik ile Eski Vali Konağı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nin üst kısmına kadar olan kısım Şerefiye Mahallesi sınırları içerisinde. Yerleşke olarak Van’ın en eski, en büyük mahallesi.” ifadelerini kullandı.

Eski bir mahallenin yapılaşmasının doğal olarak eski olabileceğini ifade eden mahalle muhtarı İnan, belli başlı cadde ve sokaklarda yenileşmeye gidildiğini belirterek, “Örnek verecek olursak Milli Egemenlik Caddesi geçen yıl tamamen yenilendi. Kaldırımlarından tutun da, yoldaki asfalta, caddedeki aydınlatmaya kadar pek çok detay yapıldı ve caddede genişletilmeye gidildi. Bu caddedeki değişiklikler, muhtarlık olarak bizim vatandaşlardan gelen talepleri belediyeye ulaştırmamız sonrasında belediye tarafından yapıldı. Vali Sokak olarak isimlendirdiğimiz bölgenin büyük bir kısmındaki yol tamamen yenilendi. Mahallemizin neredeyse yüzde 70’inin yenilenmesi yapıldı. Parke taşı, asfalt, kaldırımların tamamı yapıldı diyebiliriz. Üç dört sokak kaldı yalnızca onlarla ilgili de gerekli başvurularımızı yakın zamanda yapacağız. Bu sokakların da yenilenmesiyle bu bölgede herhangi bir sıkıntımız kalmayacak.” dedi.

İnan, “Bunların tamamı geçtiğimiz 5 yıllık süreçte yapıldı. Bunların talebini belediyelere biz yazılı olarak sunduk. Gerek İpekyolu Belediyesi’ne gerekse Büyükşehir Belediyesi’ne bu talepleri ilettik. Belediye tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu bölgelerdeki çalışmalar gerçekleştirildi.” sözleriyle yenilenen yerleri anlattı.

Mahallelerindeki en temel problemlerden birinin Van’ın genelinde de sorunların başını çeken ‘taşıt park sorunu’ olduğunu söyleyen İnan, “Van İl Emniyet Müdürlüğü’ne talepte bulunduk. Bu cadde yani Milli Egemenlik Caddesi, alternatif yol olduğundan buraya sürekli araç park edilmesi sorun oluşturuyor. Bu sorunun çözümüne dair talepte bulunduk ancak bu talebimiz henüz kabul edilmedi.” şeklinde konuştu.

“ŞEREFİYE MAHALLESİ EN ÇOK PARK BULUNAN MAHALLE”

Şehir merkezinde yeşil alanın en yoğun olduğu mahallenin Şerefiye Mahallesi olduğunu söyleyen Muhtar İnan, “Merkez Bankası ve yeni yapılan AVM arasındaki yer mahallemiz sınırları içerisinde bulunan park, Ahmedi Hani Parkı, Ters Ev’in olduğu park, keza kültürün üzerinde iki park daha var. Yani en fazla park bu mahallede var diyebiliriz. Bizim mahallemizin halkına yettiğini düşünüyorum. Kimi mahallelerin bu mahallenin aksine hazine arazisi diyebileceğimiz park yapılabilecek alanlar dahi yok. Yine bizim dönemimizde Ters Ev yapılmadan önce oraya İpekyolu Devlet Hastanesi yapılmasını talep ettik ancak kabul edilmedi. Sonrasında sağlık ocağı talebinde bulunduk yine olmadı. Bir resmi kurum kazandırmaya çalıştık ancak orası bir parka çevrildi. Çok da iyi oldu, bölgedeki en güzel park olduğu kanaatindeyim. Ters Evin günlük bin ziyaretçisi var.” dedi.

Mahallenin merkezi konumlarından biri olan Milli Egemenlik Caddesi’nin oldukça düzenli ve yaşanılası bir cadde haline geldiğini belirten Şerefiye Mahallesi muhtarı İnan, “Milli Egemenlik Caddesi çok düzenli ve temiz bir cadde. Bu caddenin düzeni tertibini Van’da başka bir caddede bulamazsınız. Her mahallede bu cadde gibi geniş ve temiz bir cadde olmasını isterim. Akşam saatlerinde buranın çok farklı bir havası var. Vatandaş mahallesinde yapılması gereken hizmetleri, yapılmış olarak gördüğünde belediyeyi de, muhtarı da benimser ve çalışmaları takdir eder. İnsanlar mahallesindeki düzene bakar, temizliğe bakar ve yapılması gereken şeyler varsa onların kısa sürede halledilip halledilmemesine bakar. Biz de mahallelimize elimizden geldiğince bunu sunmaya çalışıyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.