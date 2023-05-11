14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İnce, adaylıktan çekildiğini duyurdu. İnce'nin kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İnce'ye çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun şarkılı paylaşımı dikkat çekti.

''ÇAĞRIM HALA GEÇERLİ''

Kılıçdaroğlu paylaşımında "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" sözleriyle çağrıda bulundu.

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