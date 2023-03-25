14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor...

YSK seçimler için hazırlıklarını sürdürürken ittifaklar ve siyasi partiler de cumhurbaşkanı adaylarını netleştiriyor.

Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan ederken Millet İttifakı ise uzun süren görüşmeler sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun kalmayan isimler ise farklı bir arayışın içerisine girdi.

Muharrem İnce adaylığını açıkladı

Özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir çıkış yakalayan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu yapan Muharrem İnce resmen aday oldu.

Muhalefette panik

İnce'nin adaylığının ardından ise başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde ise oylar bölünür korkusu yaşanmaya başlandı.

100 bin imza süreci başladı

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden sonra ise YSK tarafından başvuruları kabul edilen isimlerin, 100 bin imza toplama süreci başladı.

Muharrem İnce aday olmaya hak kazandı

Son tarih olan 27 Mart'a 3 gün kalırken, Muharrem İnce 100 bin oyu geçerek, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.

Muharrem İnce, 2018’de yapılan seçimde de cumhurbaşkanı adayı olmuş 15 milyon 336 bin oy, yüzde 30,64 oy oranı ile ikinci olmuştu.

Diğer adayların imza süreci devam ediyor

YSK tarafından cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Rakamlar şu şekilde

YSK’nın verilerine göre bugün saat 17:00 itibariyle adayların topladığı imza sayısı şöyle:

Muharrem İnce: 100 bin 048

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 150

Sinan Oğan: 57 bin 976

Doğu Perinçek: 19 bin 653

Yakup Türkal: 2 bin 392

Erkan Trükten: 1509

Tevfik Ahmet Özal: 1001

İrfan Uzun: 663

Halil Murat Ünver: 360

Hilmi Özden: 325

Davut Turan: 99