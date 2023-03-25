14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor...
YSK seçimler için hazırlıklarını sürdürürken ittifaklar ve siyasi partiler de cumhurbaşkanı adaylarını netleştiriyor.
Cumhur İttifakı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ilan ederken Millet İttifakı ise uzun süren görüşmeler sonucu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından memnun kalmayan isimler ise farklı bir arayışın içerisine girdi.
Muharrem İnce adaylığını açıkladı
Özellikle sosyal medya üzerinden büyük bir çıkış yakalayan Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu yapan Muharrem İnce resmen aday oldu.
Muhalefette panik
İnce'nin adaylığının ardından ise başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde ise oylar bölünür korkusu yaşanmaya başlandı.
100 bin imza süreci başladı
Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden sonra ise YSK tarafından başvuruları kabul edilen isimlerin, 100 bin imza toplama süreci başladı.
Muharrem İnce aday olmaya hak kazandı
Son tarih olan 27 Mart'a 3 gün kalırken, Muharrem İnce 100 bin oyu geçerek, cumhurbaşkanı adayı olmaya hak kazandı.
Muharrem İnce, 2018’de yapılan seçimde de cumhurbaşkanı adayı olmuş 15 milyon 336 bin oy, yüzde 30,64 oy oranı ile ikinci olmuştu.
Diğer adayların imza süreci devam ediyor
YSK tarafından cumhurbaşkanlığı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'ye kadar devam edecek.
Rakamlar şu şekilde
YSK’nın verilerine göre bugün saat 17:00 itibariyle adayların topladığı imza sayısı şöyle:
Muharrem İnce: 100 bin 048
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 150
Sinan Oğan: 57 bin 976
Doğu Perinçek: 19 bin 653
Yakup Türkal: 2 bin 392
Erkan Trükten: 1509
Tevfik Ahmet Özal: 1001
İrfan Uzun: 663
Halil Murat Ünver: 360
Hilmi Özden: 325
Davut Turan: 99