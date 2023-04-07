14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala siyasetin gündemi hareketliliğini sürdürüyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Halil İbrahim sofrası" diyerek desteğini istediği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile gerginliği ise devam ediyor.

Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'ye teklif yaptık

İnce ile son görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, “Bizim hiçbir partiye kapıları kapatma lüksümüz yok. ‘Tamamen kapattık, bir daha görüşmeyeceğiz, bir daha konuşmayacağız’ diye bir şeyimiz yok yani" diyen Kılıçdaroğlu, çıktığı televizyon programında ise İnce'ye teklif yaptıklarını ancak detayına giremeyeceğini söylemişti.

Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun tam tersi açıklamalar yapıyor.

İnce, Hatay'da bir ailenin çadırına misafir olup TV100 ekranlarında Ece Üner ile Ana Haber'e bağlandı.

"Kılıçdaroğlu, Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı"

Burada yine Kılıçdaroğlu'na eleştirilerini sürdüren İnce, şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı."

"Amaçları imha etmek, imha olmayacağım"

Kılıçdaroğlu'nun, kendisine teklif yapılmış gibi davrandığını söyleyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin."

Ensonhaber