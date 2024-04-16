Van'daki YSK protestolarının sembolü haline gelen Muhammed Orhan, tahliye edildiği cezaevi önünde sevenleri tarafından karşılandı. Gündem olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Orhan, tepkisini gülerek dile getirdiğini ve fotoğrafta bir kurgu olmadığı söyledi.

Van’da seçilmiş belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın memnu hakların geri alınması üzerine kentte başlatılan protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan ve güler yüzlü fotoğrafıyla YSK protestosunun sembolü olan Muhammed Orhan (18) avukatlarının yaptığı itiraz üzerine Van Sulh Ceza Hâkimliğince tahliye edildi. Tahliye edilen Orhan’ı Van T Tipi Cezaevi çıkışında ailesi ve avukatlarının yanı sıra çok sayıda kişi karşıladı.