4 Haziran 2024 tarihinde ATV’de canlı yayına çıkan Müge Anlı, üvey baba Selahattin’in dehşet verici suçlarını gün yüzüne çıkardı. Çok sayıda çocuğa tacizde bulunan Selahattin'in tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, izleyicileri şok etti. Hafta içi her gün saat 10.00’da yayınlanan programda, genç kızların yaşadığı kabus dolu anlar, Müge Anlı’nın yardımıyla sona erdi. Canlı yayının tekrarını izlemek isteyenler için linkler haberimizde!

Üvey Baba Selahattin'in Korkunç Suçları Ortaya Çıktı! Müge Anlı’da Şok Detaylar!

ATV’nin fenomen programı Müge Anlı, yine Türkiye’yi sarsan bir olayla gündeme geldi. Üvey baba Selahattin’in, 3 genç kızı istismar ettiği ortaya çıktı. Müge Anlı'nın canlı yayınında, Selahattin’in yeğeninin Avustralya’da 11 çocuğu olduğu ve yan komşusunun 13 yaşındaki Yunanlı çocuğunu da istismar ettiği öğrenildi. Uzun süre süren tacizler, genç kızların cesareti ve Müge Anlı’nın müdahalesiyle son buldu. Olayın detayları ve şok eden gelişmeler haberimizde!

Müge Anlı’da İnanılmaz Yüzleşme! Anne Fitnat, Tacizci Kocası Selahattin ile Yüz Yüze Geldi!

Müge Anlı'nın 4 Haziran 2024 tarihli canlı yayınında, uzun yıllar süren tacizlerin mağduru Figen Tülay, annesi Fitnat ile yüzleşti. Anne Fitnat, “Yıllarca korkudan sustum” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Müge Anlı'nın desteğiyle, yaşanan bu trajik olayın perde arkası ortaya çıktı. Üvey baba Selahattin’in suç makinesi olduğu, programda açıklanan detaylarla daha da netleşti. Canlı yayında yaşanan bu dramatik anları kaçıranlar için tekrar izleme linki haberimizde!

12 Yaşındaki Kayıp Kız Bulundu! Müge Anlı’da Şok Gelişme!

Programda bir diğer şok edici olay ise 12 yaşındaki kayıp kız çocuğunun bulunması oldu. Müge Anlı'nın günlerdir peşinde olduğu Selin Öztürk’ün, iki şahsın yanında yasaklı madde kullandığı ve orada tutulduğu öğrenildi. Programda açıklanan fotoğrafın tarihi büyük merak uyandırdı. 22 yaşındaki Selin Öztürk’ün yaşadığı dehşet verici olaylar ve canlı yayında yaşananlar, izleyicileri derinden etkiledi. Tüm bu detaylar ve daha fazlası için Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınını izleyebilirsiniz!