Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş

bu çerçevede meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, sulama, gübreleme, zirai mücadele gibi tedbirlerin yanında her yıl budamanın da yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Meyvecilikte özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye sistemlerinin geldiğini belirten Müdür Görentaş, gerek klasik bahçeler gerekse modern bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye işlemleri ve ağacın ömrü boyunca yapılan budamanın verimi, meyve kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilediğini söyledi. Gazetemize yaptığı açıklamada meyve yetiştiricilerine uyarılarda bulunan Müdür Görentaş, budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanmasının bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz ettiğini vurguladı.

"MEYVECİLİKTE ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKEN KONULARIN BAŞINDA BUDAMA VE TERBİYE SİSTEMLERİ GELİYOR"

Budama tekniği ve meyvecilikte çeşit seçimi, dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadelenin meyveciliğin vazgeçilmez unsurlarından olduğunu söyleyen Müdür Görentaş, "İl ve ilçe teknik ekiplerimizin sahada yaptığı gözlem ve çalışmalar neticesinde ilimizde ilkbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ağaçlarında budama ve bakım işlemlerinin zamanının geldiği anlaşılmıştır. Bu çerçevede meyve yetiştiriciliğinde kaliteli ve bol ürün alabilmek için toprak işleme, sulama, gübreleme, zirai mücadele gibi tedbirlerin yanında her yıl budamanın da yapılması zorunludur.

Meyvecilikte özen gösterilmesi gereken konuların başında budama ve terbiye sistemleri gelmektedir, gerek klasik bahçeler gerekse modern bahçelerde ilk yıllarda uygulanan terbiye işlemleri ve ağacın ömrü boyunca yapılan budama; verimi, meyve kalitesini ve ağacın sağlığını doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle budama işleminin çok iyi bilinmesi ve etkin uygulanması bahçe verimliliği açısından oldukça büyük önem arz etmektedir.

Meyve üretiminde budamayla meyve verimi ile sürgün gelişimi arasında dengeyi kurmak yanında ağacın hastalıklı ve zararlılardan etkilenmiş bitki parçalarının bahçeden uzaklaştırılması da sağlanmış olur. Meyvecilikte budamayla meyve ağaçlarının düzenli bir taç oluşturmasını sağlayarak ağaçlardan sürekli, dengeli, bol ve kaliteli ürün alabilmek amaçlanmaktadır. Budama tekniği ve meyvecilikte çeşit seçimi, dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalık ve zararlılarla mücadele meyveciliğin vazgeçilmez unsurlarıdır.

Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekipleri meyve ağaçlarında bahar döneminde uygulanan aşı yöntemleri, budama ve bakım işlemleri konularında üreticilerimize gereken teknik bilgi desteği sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Van Bölge Gazetesi