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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye'de 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.

Açıklanan verilere göre Van, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller arasında yer alıyor. Paylaşılan haritaya göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il, 80 ilçe bulunuyor. MTA güncellenmiş Türkiye diri fay hattı haritası kapsamındaki bilgilerde Türkiye'de 45 ilde bulunan 485 diri fayın 5.5 ve üzerinde deprem üretebildiği de ortaya konuldu.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulurken, Doğu Anadolu Fay Hattı ise, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

VAN, KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNUYOR

AFAD'ın verilerine göre Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçerken, ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor. Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlayıp, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanıyor.

Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalıyor.

BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Ege Bölgesi'ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunurken, bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'i içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları'nın kuzey eteklerinde de faylar uzuyor.

31 İL BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGEDE…

Yayınlanan haritaya göre Türkiye genelinde 31 il birinci derece riskli bölgede yer alıyor. Bu iller İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt'ten oluşuyor.

VAN İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGEDE

Van'ın da içinde bulunduğu 26 il ise ikinci derece riskli bölgede yer alıyor. Bu iller, Van, Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyonkarahisar, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum'dan oluşuyor.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

27 il ve bazı bölgeleri ise haritada üçüncü dereceden riskli iller arasında yer aldı. Üçüncü derece riskli iller ise, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir'den oluştu.

KARADENİZ EN AZ RİSKLİ BÖLGEDE

Öte yandan 14 il ise en az riskli bölgede yer aldı. Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dan oluştu.