Sürücüleri sevindiren haber geldi.

Bir süredir brent petrolde ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, uzun zamanın ardından akaryakıtta indirimi getirdi.

Sektör kaynakları, motorin grubundaki indirim için bugünü işaret etmişti.

İndirim pompaya yansıdı

Beklenen fiyat değişikliği ise pompaya yansıdı.

Böylelikle motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmiş oldu. Benzin grubunda ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Bir depoda yaklaşık 70 lira tasarruf edilecek

Öte yandan yeni fiyatların pompaya yansımasıyla araç sahiplerinin cebinde kalacak miktar da merak edildi.

Böylelikle sürücüler bir depo motorin alımında yaklaşık 70 lira 20 kuruş daha az ödeme yapacak.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.