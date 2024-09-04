Sisi ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda bir süre görüşen Erdoğan ve Sisi, daha sonra aynı makam aracıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ikili görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katılacak. İki liderin katılımıyla anlaşma imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Sisi: Ziyaretim iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor." ifadesini kullandı.