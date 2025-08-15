Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mısır alım fiyatına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2025 yılı mısır alım fiyatlarının belirlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mısır hasadının ağustos ayı başında Adana ve Hatay'da lokal olarak başladığı bildirildi.

Ülke genelinde hasat oranının da yaklaşık yüzde 5 seviyelerinde olduğunun belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"TON BAŞINA 11 BİN 300 TL"

Hasat ve piyasalar yakından takip edilmekte olup, gelinen noktada TMO mısır alım fiyatının açıklanması uygun görülmüştür.

TMO mısır alım fiyatı ton başına 11 bin 300 TL olarak belirlenmiştir.

"PLANLI ÜRETİM DESTEĞİ VERİLECEK"

Önceki yıllarda uygulanan mazot-gübre desteği, yeni destekleme modelinde 'Temel Destek' ve üretim planlamasına uygun olarak 'Planlı Üretim Desteği' verilecektir.

Ayrıca yerli sertifikalı tohum kullananlar için ek destek olarak 'Üretim Geliştirme Desteği' ödenecektir.

"TÜM ÜRETİCİLERİMİZE BEREKETLİ BİR SEZON DİLERİZ"

Bu kapsamda açıklanan fiyata ilave olarak Bakanlığımızca üreticilerimize temel destek, planlı üretim desteği, yerli sertifikalı tohum kullanım desteği ve katı organik gübre kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 668 lira destek ödemesi yapılacaktır. Böylece desteklerle birlikte üreticilerimizin eline toplamda, 11 bin 968 lira/ton geçmiş olacaktır.

Toprak Mahsulleri Ofisi ürün bedeli ödemeleri, ürün teslimatını müteakip 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyoruz.