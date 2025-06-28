Kentte kampa giren ve kışın yapılacak organizasyona şimdiden hazırlanan 40 milli sporcu, Ardahan Üniversitesi Yerleşkesi'ndeki asfalt yolda antrenman yapıyor.

Tekerlekli kayak antrenmanıyla yaz sıcağında 20 gün güç depolayacak sporcular, İtalya'daki olimpiyat oyunlarında madalya hedefliyor.

"Kampımızı dolu dolu geçirmek istiyoruz"

Kayaklı Koşu Teknik Kurul Başkanı ve Kamp Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, kampın 20 gün süreceğini söyledi.

Ardahan Üniversitesini altyapısı dolayısıyla tercih ettiklerini ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Daha önce de 4 defa Ardahan'da milli takım kampımızı yapmıştık. Güç geliştirme kampımıza Ardahan'da başlamış bulunmaktayız. İnşallah aralıksız kamplarımızı sürdürüp başarıya ulaşacağız. Olimpiyat yılındayız, olimpiyatlara iyi bir hazırlıkla girmek istiyoruz. İnşallah bu 20 günlük süre zarfında kampımızı dolu dolu geçirmek istiyoruz. İyi bir güç depolayarak sezonumuza hazırlanacağız. Burasının bizim için rakım ve konum olarak kayaklı koşu stantlarına, tekerlekli kayağın kriterlerine uygun bir zemin olması tabii ki çalışmalarımızın bayağı verimli geçmesini sağlıyor."

Bayraktar, kampın Ardahan'da yapılmasına katkı sunan Vali Hayrettin Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Sporcular Ardahan'da olmaktan mutlu

Sporculardan Yunus Emre Fırat, ilk kez Ardahan'a geldiğini anlattı.

Güzel bir ortamda çalıştıklarından bahseden Fırat, "Asfaltımız çok güzel. Bizi çok güzel ağırlıyorlar. 6 ay sonra İtalya'daki olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Sezonumuzun ilk kampı ve çok güzel." dedi.

Rabia Akyol ise daha önce Ardahan'da kamp yaptığını belirterek, "Şu an sürecimiz çok iyi ilerliyor. Rakım iyi olduğu için burası bizim için iyi bir yer." ifadelerini kullandı.