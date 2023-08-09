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Yaklaşık 2 ay aranın ardından MGK yeniden toplandı.

Beştepe'de yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.

Terörle mücadelede son durum

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum gündemde olacak.

Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek.

Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

Karadeniz Tahıl Koridoru

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak.

Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.

İki komutan son kez katılacak

YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti.

İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.

ensonhaber