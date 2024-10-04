Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Tatil Açıklaması

Ekim ayında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okulların 1.5 gün tatil olacağı açıklandı ve bu durum, milyonlarca öğrenciye büyük bir sevinç kaynağı oldu,28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün, 29 Ekim Salı günü ise tam gün kapalı olacak ve böylece öğrencilerin bayram coşkusunu doyasıya yaşamalarına olanak tanınacak. Bu tatil, Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını ve önemini vurgulamak amacıyla düzenlenirken, eğitim camiasında da olumlu bir karşılık bulması bekleniyor.