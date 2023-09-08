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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün Van'a geldi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Tekin, 2023-24 eğitim öğretim yılı öncesi Van'da toplantı gerçekleştirecek.

Bakan Tekin’in ilk olarak Valiliği ziyaret etmesi, ardından İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılması bekleniyor.

AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret edecek olan Bakan Tekin, okul ziyaretlerinin ardından da öğretmenlerle bir araya gelecek.

Eğitim – öğretim sezonu öncesi Van’ın eğitimdeki son durumu hakkında brifing alacak olan Bakan Tekin, ziyaret ve toplantılar gerçekleştirdikten sonra kentten ayrılacak.