TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen komisyonun 7'nci toplantısına eski TBMM başkanları katılıyor.

İki oturumda gerçekleştirilecek toplantının ilk bölümünde eski TBMM başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan ve Mehmet Ali Şahin söz alacak. Toplantının ikinci oturumunda ise eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun açılışında konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Her birisi hem yasama faaliyetleri bakımından hem de siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip olan, Türkiye'nin hem demokrasi tecrübesini hem de Türkiye'nin temel meselelerini hayatları boyunca fevkalade yakinen takip etmiş ve çözüm üretmek için gayret sarf etmiş olan bütün Meclis başkanlarımıza, komisyonumuzun bu davetini kabul ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, bugün 10 eski Meclis başkanının komisyona katılacağını, 3 eski Meclis başkanının da sağlık sorunları nedeniyle davet edilemediğini belirtti.

Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görüşlerini dile getirdi.

Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda söz alan 20. TBMM Başkanı Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece çok emek verdiğini belirterek, Bahçeli'yi ve ona destek olanları tebrik etti.

Bu süreçte "dağdan çok insanın geldiğini ya da geleceğini" söyleyen Çetin, eldeki bilgilere göre bir eylemi olmadığı tespit edilenlerin affedilmesi gerektiğini belirtti.

Çetin, "Silahlı mücadeleye katılmış, uzun yıllar silah kullanmış, birçok insanı öldürmüş insanları bu aşamada affetmek çok zor. Toplum arasında dolaşamazlar. Bence dağdaki belki de 15-20 kişiyi şu aşamada yurt dışına göndermek lazım, başka bazı ülkelere göndermek lazım. Bu İsveç, Norveç, Danimarka olabilir, Güney Afrika olabilir. Ama bir şekilde zaman içinde eğer toplum normal bir düzeye gelirse onların da affedileceğini bilmesi lazım. Ama bu aşamada onları affetmesi çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ve Kürt, Amerika'nın siyahı ve beyazı gibi değil." diyen Çetin, "Din aynı, mezhep aynı. 'Ben Kürt'le evlenmem, Türk'le evlenmem' diye bir kişiye rastlamadım." şeklinde konuştu.

Çetin, "Silahları yakanların PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a bir mektup gönderdiğini yabancı basından öğrendiğini" belirterek, "Şu anda Ada'da olanların bu konuyu öğrenerek açıklayacaklarını zannediyorum." dedi.

Kendisine "Kürt devleti kurulur mu?" sorusunun çok kez yöneltildiğini aktaran Çetin, "Kurulabilir ama Türkiye bunun içinde olmayacak. Kesinlikle mümkün değil. Çünkü, çok partili hayat, 1950'den bu yana bu işi çözmüştür. Çok iç içe girmişiz. Onun için mümkün değil. Yani İstanbul'daki 3-4 milyon Kürt'e ne diyeceksiniz? 'İstanbul'u terk edin' mi diyeceksiniz? İşleri var, güçleri var. Mümkün değil." sözlerini sarf etti.

Eski TBMM Başkanı Çetin, "dağda olanlardan olaylara karışmış kişilerin yargılanması gerektiğinin" altını çizerek, "O yargılamada da kendilerine denilecek ki 'Zaman içinde eğer her şey normale dönerse sizi de affedeceğiz.' Bu sözü kendilerine vermek lazım. Ama tabii onları yargılamadan bırakmayı ben mümkün görmüyorum." ifadelerini kullandı.