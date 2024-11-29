İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, İpekyolu Belediyesi önünde eylemlerini sürdüren, işten çıkarılan belediye çalışanlarını ziyaret etti.

“EMEKÇİ KARDEŞLERİME DESTEK OLMAK İÇİN BURADAYIM”

Burada konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, “İşten çıkarılan emekçi kardeşimize destek olmak için buradayım. Her daim de sizlerle hak arama mücadelemizin yanında olacağıma huzurunuzda söz veriyorum” dedi.

“Van’da işinden olan her çalışan benim için makbul birer insandır, işçidir, emekçidir” diyen Milletvekili Türkoğlu, “Şayet meseleye “bendensin-değilsin” ayrıştırmasıyla bakarsanız başkalarını ötekileştirme hastalığına düşersiniz, üzerinizde kalacak büyük vebalin altından asla kalkamazsınız” diye kaydetti.

Türkoğlu konuşmasının devamında, “Burada yaşananlar işçinin, emekçinin hakkının göz göre göre gasp edilmesidir. Hakkın, hukukun, adaletin yok sayılmasıdır” diyerek, işçilerin hiçbir suçunun olmadığına vurgu yaptı.

“MÜCADELENİZE DESTEK OLACAĞIZ”

Ortada hak gaspı olduğunu sözlerine ekleyen Milletvekili Türkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bunun sona ermesini, insanların işlerine dönmesini ve mahkeme kararlarının uygulanmasını bekliyoruz. Bizler de destek için buradayız ve sizler bu mücadeleyi mutlaka kazanacaksınız. Biliyorsunuz haklılığınız yargı tarafından da kabul edildi. Geride kalan süreçte bazı arkadaşlarımızın işe iadelerine karar verildi. 20'nin üzerinde kazanılmış dava var…”

‘İnsanların işi, aşı, çocuklarının rızkı konusunun siyasetin konusu olmadığını, haklıların er ya da geç her zaman kazandığını’ dile getiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, “Belediyede personel fazlalığı var. Bütçe yetişmiyor, yakında maaş ödeyemeyecek duruma geleceğiz’ diyenlerin ne yaptığını, yeni alımlar yapmaya devam ettiğini de biliyoruz” diye kaydetti.

Milletvekili Türkoğlu; “Bu hukuksuzluğu yapanlar, bu adaletsizlikten medet umanlar da bir gün gelecek, bu günahlarının bedelini ödeyecek. Mücadelenize destek olacağız. Şahsım ve partim adına bunun sözünü veriyorum” dedi.

“BİZLER BU MEMLEKETİN ÇOCUKLARIYIZ”

HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz de, “İşçi kardeşlerimizi ziyaret eden milletvekilimize ve il teşkilatına, desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Biz burada herhangi bir siyasi parti değiliz. Bizler sendikayız. Burada olan kardeşlerimiz herkesi destek için bekliyor. Bizler bu memleketin çocuğuyuz. Umarım bu durumdan geri adım atılır ve mağdur olan işçiler işlerine geri iade edilirler. Bu insanların mağduriyetini görün” ifadelerine yer verdi.