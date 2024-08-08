Van’da geliştirilecek yeni projeler ve yatırımlar hakkında konuşan Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “İlimizin sosyo- ekonomik yapısı başta olmak üzere sağlıktan alt yapısına, kültürüne, eğitimine katkı sağlamak amacıyla tespit ettiğimiz eksikleri gidermek ve yeni projelerimizi ilimize kazandırmak için mecliste ve bakanlıklarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“SU SIKINTILARINA KARŞI GÖLETLER YAPIYORUZ”

AK Parti iktidarı olarak 23 yıllık süreç içerisinde birçok alanda hizmet ettiklerini belirten Milletvekili Türkmenoğlu, “Van’da yapılması planlanan, yapılacak olan ve bundan sonraki süreçte yapılacakları en iyi şekilde organize edip aciliyet durumuna göre kısa, orta ve uzun vade olmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bunların ilki olarak kentimizdeki su sıkıntısını minimize etmek adına göletler yapıyoruz. 2024 yılı itibari ile 5 tane göletimiz var, yine aynı şekilde 7 tane daha gölet yapımı sürüyor. 2024 ve 2025 yılları içerisinde toplamda 12 tane göletimiz kullanılacak.” ifadelerini kullandı.

“ŞEHİR HASTANESİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR”

“Bu şehrin en önemli konularından biri de sağlık sektörü” diyen Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Sağlık Bakanlığımız koordinesinde yapılan çalışmalar ile halihazırda 11 hastanemiz, 3 bin yatağımız, 11 bin personelimiz ile sağlık hizmeti veriyoruz. Bunların yanı sıra 800 yataklı Van Şehir Hastanesi’nin yer tahsisini yaptık, çalışmalar devam ediyor. Bu hastanemiz aynı zamanda komplike bir hastane olarak akademik bir alana sahip olacak. Erciş’e 200 yataklı bir ek hastane, Muradiye’de 100 yataklı, Başkale’de 75 yataklı, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi mahallesine 150 yataklı hastane yapıyoruz. 1 yıllık vekillik dönemimde 238 tane uzman, 145 tane pratisyen doktoru Van’a getirdik. Sağlık alanında yapılan bu çalışmalar Van’a değer katacaktır.” şeklinde konuştu.

“KENTİMİZDE ÇARPIK KENTLEŞME VAR”

Milletvekili Türkmenoğlu konuşmasından şu sözlerle sürdürdü;

“Bir şehrin planlaması çok önemli. Gelişmiş şehirlerde önce planlama yapılır, ardından onun üzerine inşa edilir. Kentimizde ise önce bina yapılır ardından yol gelsin deriz. Bu şekilde çarpık kentleşme meydana geliyor. Maalesef en büyük sorunumuz burada başlıyor. 2011 yılında bir planlama yaptık. Deprem riski olan bir şehir olduğu için çevre yolunun Erek dağının eteklerine yapılmasını kararlaştırdık. Çevre yoluyla beraber yapılarımızın çoğu kayalık alanlara yapıldı. Edremit toki, Kevenli, Bostaniçi, Sıhke TOKİ gibi yerlerde yapılar yaptık. Bunlar depreme daha dayanıklı. Çevre yolunu da bitirdiğimizde yeni şehri o taraflara kuracağız. Şehrimizin yoğunluğu, ticari zenginliği Erek dağı çevresine yayılmış olacak. Bostaniçi mahallesine yapılacak hastane ile çevresinde bir sirkülasyon olmuş olacak. Şehir büyüyor ve çok daha büyük şehir olacak.”

“DERSLİK SAYILARINI ARTTIRIYORUZ”

Türkmenoğlu, konuşmasının devamında; “Eğitim konusunda iyi durumdayız. Derslik sayılarımız her geçen gün artıyor. Başarı konusu ise tartışılabilir bir durumda. Derslik sayımız 3 binden 13 bine çıkarıldı. Daha önce 6 bin öğretmenimiz var iken şuan 20 bin öğretmenimiz var. Bununla beraber bin 585 okulumuz var. Derslik başına düşen öğrenci sayısı 24 kişi hatta ilköğretim okullarımızda 16 kişi” dedi.

“İPEKYOLU HALKINI SAHİL İLE BULUŞTURDUK”

Türkmenoğlu; “Merkez ilçeler olarak sadece Tuşba ve Edremit’te sahilimiz vardı. İpekyolu ilçemizin sahili yoktu. Halkı sahille buluşturmamız gerekiyordu. Hayal ettiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Sayın valimizin katkılarıyla sahil yolunu 1 buçuk yılda tamamladık. İpekyolu halkını sahil ile buluşturduk. Biz İpekyolu ilçesini kültürüyle, turizmiyle ve ekonomisiyle daha da geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu; ““Van Balığı (İnci Kefali) dünyanın hiçbir yerinde olmayan endemik bir tür. Van Balığını ekonomiye kazandırmamız gerekiyordu. Kurulan komisyon olarak bir fizibilite çalışması yapıldı. Çanakkale’de ki tesislere gönderdiğimiz balıkların gıda mühendisleri tarafından analizleri yapıldı. İnci Kefali adı altında Türkiye’nin bütün marketlerinde konserve göreceğiz. Bize göre farklı bir lezzet olmuş olacak” diye kaydetti.

“MURADİYE’DE PETROL SONDAJ ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR”

Milletvekili Türkmenoğlu, şöyle devam etti; “Büyükşehir Belediyesi yüksek oranda yıllık olarak elektrik faturası ödüyor. Belediyenin ödediği bu faturaları amorti etmek için 38 buçuk megavat gücünde güneş santrali lisansını aldık. 7 milyona yakın kredi aldık. Büyükşehir Belediyesi de bu durumu kabul etti. Bu santral ile en büyük güneş enerjisi santrali kuran 2. şehir olduk. Bunun yanı sıra Van’da petrol arıyoruz. Allah’ın izniyle Van’da petrol çıkacak. Şu an Muradiye ilçesinde sondaj çalışması devam ediyor. Bu sondaj Van’a büyük bir müjde getirecektir.”

“ÇEVRE YOLU 2025 YILINDA TAMAMLANACAK”

Milletvekili Türkmenoğlu şunları söyledi; “Çevre Yolu için 2010 yılında toplulaştırılma projesi yapıldı. Kamulaştırma konusunda sıkıntılar yaşandı. 500’e yakın itiraz oldu. Bunların süreci başladı. Araya deprem girdi. Süreç uzadı ta ki 2018’e kadar gitti. Buranın 10 kilometresi ihale edilmiş. O yapılma aşamasında. Bu 2024 yılının sonu itibarıyla asfalt da yapılıp bu 10 kilometrelik yol bitecek. Geriye kalan 30 kilometrelik yolun 23 kilometresi şu an yapılıyor. Bu 23 kilometrenin de kavşak düzenlemelerini başlatacaklar. Bunun yanı sıra orada birçok köprü yapılacak. En son tasarruf tedbirlerine kalmıştı. Biz de sayın Burhan Kayatürk ile Bakanımızın yanına gittik. Bu işin ne kadar önemli ve elzem olduğunu söyledik. Çevre Yolunun tasarruf tedbirlerinden muaf tutulacağını söyledi. Şu an hızlı bir şekilde Karayolları Bölge Müdürlüğü ile bu işi takip ediyoruz.”