Van Şehir Hastanesinin ihale sürecinin başlatılması ve birçok ilçede sağlık alanında yeni merkezlerin kurulması yönünde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydeden AK Parti Van Milletvekili Kayahan Türkmenoğlu, “Van’ın sağlık yatırımlarında yeni dönem başlıyor” dedi.

Türkmenoğlu, Bakan Memişoğlu ile yapılan toplantıya ilişkin olarak; “Van’ın büyüyen nüfusu ve bölgesel sağlık ihtiyaçları doğrultusunda, ilimizin sağlık altyapısını güçlendirecek projeleri hızla hayata geçirmek için önemli bir adım attık. Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Van’a yapılacak sağlık yatırımlarını ve öncelikli ihtiyaçlarımızı detaylı şekilde ele aldık.” dedi.

“VAN ŞEHİR HASTANESİ İHALE SÜRECİ…”

“Van Şehir Hastanesi’nin ihale sürecinin başlatılması, bu süreçte en önemli adımlarımızdan biri olacaktır” ifadelerine yer veren Türkmenoğlu, diğer konulara ilişkin de; “Muradiye Devlet Hastanesi için proje çalışmaları sürmekte, arsa sorununun çözümü için çalışmalarımız devam etmektedir. Bununla beraber İpekyolu Bostaniçi ve Erciş ilçelerinde 150’şer yataklı ek bina projelerinin hızlandırılması, Tuşba’da 100 yataklı devlet hastanesinin 2025 yılı yatırım programına dahil edilmesi, Edremit’te 50 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin hayata geçirilmesi, 150 yataklı Fizik Tedavi Hastanesi ve Van Halk Sağlığı Laboratuvarı gibi önemli yatırımların 2025 programına alınması hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunlara ek olarak, Özalp ilçemizde Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve Acil Sağlık İstasyonu projeleri de 2025 yatırım planında yerini alacak.” sözlerine yer verdi.

“VAN, DOĞU ANADOLUNUN SAĞLIK ÜSSÜ OLACAK”

Türkmenoğlu açıklamasının devamında, “Bu yatırımlar, yalnızca Van’ın değil, bölgenin tamamının sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak ve ilimizi Doğu Anadolu’nun sağlık üssü haline getirecektir. Van halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.