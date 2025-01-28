Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık’ın Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeden Van için önemli haberler çıktı.

“TAHRAN-VAN TREN SEFERLERİ BAŞLIYOR”

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu’nun paylaşımına göre; 20 Şubat 2025 itibarıyla Tahran-Van arasında yolcu tren taşımacılığı başlayacak. Bu önemli gelişme, turist ve yolcu taşımacılığında büyük kolaylık sağlayacak.

HOY-RAZİ YOLUNA ULUSLARARASI STANDART

Milletvekili Türkmenoğlu, Hoy ile Razi arasındaki yolun, 1.5 yıl içinde uluslararası yol ağına kavuşacağını kaydetti.

GELİNCİK-BAŞKALE YOLU TAMAMLANIYOR

Türkmenoğlu, “Gelincik ile Başkale arasındaki yol, yine 1.5 yıl içerisinde bitirilecek ve ulaşım daha güvenli hale gelecek” dedi.

SERBEST BÖLGE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Türkmenoğlu; “İki ülkenin Ulaştırma Bakanlıkları, Van’da Serbest Bölge kurulması için çalışma başlattı. Van için hayırlı olsun! Bu adımlar, hem ekonomik hem de turizm alanında şehrimize büyük katkılar sağlayacak. Ülkemiz ve şehrimiz için durmadan çalışmaya ve Van’ımızı daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.