Vanlı Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, inci kefali göçünün yaşandığı mevsimde Van’a özel turlar düzenlenebileceğini belirten bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında tur operatörlerini de etiketleyen Rızvanoğlu’na, tur operatörlerinden de “Önümüzdeki yol organizasyon yaparız” cevabı geldi.

Milletvekili Rızvanoğlu, muhteşem balık göçünü izlemek için Van’a düzenlenecek olan turlar için Van Valisi, Belediye Başkanları, milletvekilleri ve VANTSO başkanını da etiketleyerek, söz konusu isimlerin destek olarak, gerekli altyapı için her türlü girişimde bulunacaklarından emin olduğunu söyledi.

Rızvanoğlu, inci kefali göçüyle ilgili görüntü de paylaşarak; “Van somonu olarak bilinen İnci Kefali’nin göçü bu. Sırf bu göç mevsiminde balıkları, onları rahatsız etmeden izlemek için Van'a özel turlar düzenlenebilir. Seneye böyle bir tur düzenlerseniz elimden gelen her türlü desteği veririm” diye kaydetti.

İnci kefalinin göç yolculuğu sırasında her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Bu süre içerisinde inci kefali balıkları, akarsuların tersine doğru yol alarak tatlı sulara yumurtalarını bırakıyor ve üreme döngüsünü gerçekleştiriyor. Bu yolculuk sırasında muazzam görüntüler ortaya çıkıyor.

Göç esnasında festival de düzenlenirken, birçok kişi balığın mucizevi yolculuğuna şahitlik ediyor ve anı fotoğraflıyor.