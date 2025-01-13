Milletvekili Bilici, yaptığı paylaşımda, “AJET! Van’dan Ankara’ya 25 kg bagaj için 3750 TL ücret almış. Gerçekten bu halkı ne olarak görüyorsunuz? Bu hesaplamalar nasıl yapılıyor? O kadar çaresiz ki, vatandaşlar. Ya uçuş iptal olur, ya bagaj gelmez, ya rötar, ya uçak kalkmaz, ya da başka yere iner. Bu mağduriyetlere çözüm bulun artık yazıktır, günahtır…” sözlerine yer verdi.

KANDAŞOĞLU, “KONUYLA İLGİLENMENİZİ HALK ADINA RİCA EDİYORUZ”

Yapılan paylaşımın ardından İş İnsanı Zahir Kandaşoğlu da Milletvekili Mustafa Bilici’nin paylaşımına yorum yaparak, uzun süre önce kaybolduğunu söylediği bagajı hakkında herhangi bir sonuca varamadığını belirtip şu ifadeleri kullandı; “İnanın AJET firması insanlara karşı son derece ilgisiz ve duyarsız bir tutum sergiliyor. Yaklaşık iki aydır kaybolan bagajım konusunda herhangi bir yetkiliye ulaşamıyorum. Sürekli fatura talep edilmesine rağmen sorunuma bir çözüm bulunmadı. Bu durum yalnızca benim değil, birçok vatandaşın mağduriyetine yol açıyor. Bu firmanın hizmet sözleşmesinin feshi ciddi olarak değerlendirilmelidir, aksi halde halk daha büyük zorluklarla karşılaşacaktır. Konuyla ilgilenmenizi halk adına rica ediyoruz. Saygılarımla.”

“ AJET

Van’dan Ankara’ya 25 kg bagaj için 3750 TL ücret Almış..

Gerçekten bu halkı ne olarak görüyorsunuz?

Bu hesaplamalar nasıl yapılıyor?

O kadar çaresiz ki, vatandaşlar.



Ya uçuş iptal olur. Ya bagaj gelmez, ya rötar, ya uçak kalkmaz, yada başka yere iner,



Bu… pic.twitter.com/r1cGP1vxot — Mustafa Bilici (@MustafaBilici__) January 11, 2025