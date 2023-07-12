2021 yılında yapımına başlanan ve bu yıl hizmete açılan Van Millet Bahçesi'ndeki bazı ağaçlar, susuz ve bakımsız kalmaktan dolayı kurudu. Van'ın çehresine yeni bir değer katan Van Millet Bahçesi'ndeki bazı ağaçların kuruması vatandaşlardan tepki topluyor.

24,646 metre karelik Eski Devlet Hastanesi'nin yerinde yapılan Millet Bahçesi yaklaşık olarak 16 milyon TL'ye mal olmuştu. Millet Bahçesi, yeşil alan ve sosyal donatılarla Van'a renk katarken, Millet Bahçesi'ndeki bazı ağaçların bakımsızlıktan kuruması ise tepki çekiyor.

Millet bahçesi, şehrin stresini üzerinden atarak, sağlıklı ve nitelikli vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olurken, Van'a önemli bir değer katması. 24,646 metrekare büyüklüğündeki alanda tamamen yeşil alan ve peyzaj ile sosyal donatılarla dizayn edilen Millet Bahçesi'nde bazı ağaçların bakımsızlıktan kuruduğu gözlemlendi.

Toplam 24,646 bin metrekare alana sahip olan millet bahçesi, çocuk oyun alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, kafeterya merkeziyle her yaştan insanın keyifli ve huzurlu vakit geçirebileceği gözde mekânların başında geliyor.

Van'da uzun süre gündemi meşgul eden Eski Devlet Hastanesi'nin yeri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2020 Mayıs ayında Millet Bahçesi olmak üzere ihale çıkarılmıştı. Van'ın kalbinde yer alan ve daha önce TOKİ tarafından satışa çıkarılan, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in girişimleri sonrası Van Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen devasa alanda modern Millet Bahçesi inşa edildi.

Van'a yakışır bir millet bahçesi yapılmasına rağmen, buranın bakımsız kalması ise vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle belli noktalarda ağaçların susuz ve bakımsızlıktan dolayı kuruduğu görülürken, bazı noktalarının ise burayı kullanan vatandaşlar tarafından orantısız bir şekilde kirletildiği gözlemlendi.

Duruma tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, buranın kirletilmemesini ve ağaçların bakımdan geçirilmesini istedi.

van bölge gazetesi