Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 179 litre akaryakıt, 2 bin 35 paket sigara, bin 440 adet içi doldurulmuş makaron, 11 bin 800 adet boş makaron, 200 kilogram açık tütün, 73 adet cep telefonu, 2 adet cep telefonu aksesuarı, 3 şişe alkollü içki, 5 litre alkollü içki, 13x3 santimetre ebatlarında 240 gram külçe altın, 1 adet 17 santimetre büyüklüğünde Meryem Ana heykeli, 1 adet kırık heykel, 1 adet metal bileklik, 20 adet farklı boyutlarda tarihi işlemelerde kullanıldığı değerlendirilen taş ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 12 olay bünyesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha