Özellikle kapalı ortamlarda yasak olmasına rağmen sigara içilmesi, burada bulunan vatandaşları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Van'da birçok restoran, pastane, lokanta, okey salonu, cafeterya gibi kapalı ortamlarda sigara içilirken, iş yeri sahiplerinin buna müsaade etmesi ise vatandaşların tepkisine neden oluyor. Özellikle halkın yoğun bulunduğu meydanlarda, park ve bahçelerde sigara içmek yasak olmasına rağmen, bazı duyarsız vatandaşlar umursamadan sigara kullanmaya devam ediyor.

Sigara izmaritlerini ise gelişi güzel yerlere atan duyarsız vatandaşlar, tepki topluyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da gençlerde sigara içme oranında artış yaşanırken, özellikle restoran, pastane, lokanta, okey salonu, cafeterya gibi kapalı ortamlarda sigara içilmesi burada bulunan vatandaşları olumsuz bir şekilde etkiliyor. Son dönemde yapılan çalışmalar sonucu sigara dumanının zararlı etkilerinin yalnızca sigara için bireyler için bir tehdit oluşturmadığı, çevrede bulunan vatandaşların da bundan olumsuz bir şekilde etkilendiği ortaya çıkmıştı.

Buna rağmen sadece kendisini düşünen tiryakiler, yasak dinlemeden kapalı ortamlarda sigara kullanmaya devam ediyor. 2019 yılında kapalı ortamlarda sigara içilmesinin yasaklanması kapsamında ilk yıllarda ciddi anlamda denetimler yapılırken, son dönemlerde bu denetimler de askıya alındı. Denetimlerin yapılmamasını fırsat bilen bazı işyeri sahipleri, kapalı ortamlarda müşterilerine sigara içmeye izin veriyor.

Özellikle çocukların olumsuz etkilendiği sigara dumanı, astım hastalarını da olumsuz etkiliyor. İşletme sahibine ve sigara içenler de dâhil olmak üzere, 365 TL'den başlayarak 617 TL'ye kadar, kurallara uymayan işletmelere ise 8 bin 540 TL'den 42 bin 858 TL'ye kadar para cezası verilirken, kent genelinde birçok noktada bu yasağı dinleyen yok. 19 Temmuz 2009 yılında başlayan kapalı alanlarda sigara yasağı ilk başlarda bazı kesimlerden tepki çekse de uygulama ile birlikte sağlıklı yaşam alanları arttı ve sigara kullanmayan vatandaşları memnun etmişti.

Ancak son zamanlarda bu sigara yasağı toplu kullanılan alanlarda delinmeye başladı. Kafeler, otobüs, taksi, minibüs, büyük iş merkezlerinde ve hastane önlerinde alenen sigara içilir konuma gelindi. Kafelerde müşteri kaybetmemek için yasağı delerken, duraklarda sabırsız tiryakiler diğer yolculara aldırmadan sigara içiyor. Minibüs ve taksilerde ise şoförler yolculuk esnasında sigarasını yakarak kolunu camdan dışarı çıkartarak içerken hastanelerde ise kapı önlerinde hemen hastaların girdiği ve hava almaya çıktığı alanlarda sigara içiliyor. Duruma tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, bu kapsamda denetimlerin arttırılmasını istiyor.

Van bölge gazetesi