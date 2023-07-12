Van merkeze yaklaşık olarak 80 kilometre uzaklıkta bulunan ve Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde yer alan 3 bin 100 rakımlı Çalyan Gölü, doğa severler ve gezginler tarafından büyük ilgi görüyor.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki Norduz bölgesinde bulunan 3 bin 100 rakımlı Çalyan Gölü, doğaseverleri ve gezginleri ağırlamaya devam ediyor.

Van- Şırnak sınırında yer alan, Van'a 80, Gürpınar merkeze 51, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine 38, Hakkâri merkeze ise 41 kilometre uzaklıktaki Çalyan Gölü, sahip olduğu doğal güzellik ve huzurlu ortamıyla görenleri mest ediyor.

Kar kütleleri, serin havası, soğuk suyu ve manzarasıyla doğaseverlerin yoğun bir şekilde ziyaret ettiği ve fotoğraflar çektiği Çalyan Gölü, doğaseverlere ve gezginlere ev sahipliği yapıyor.

Çok sayıda kuş ve diğer canlı türlerinin de bulunduğu bölgeyi ziyaret eden doğaseverler ve gezginler, unutulmaz bir gün geçiriyor.

Vadi Doğa Sporları Kulübü, Van Gölü Aktivistleri tarafından bölgede doğa yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunun yanı sıra gezginler de bölgeyi sık sık ziyaret ederek, buranın güzelliğini objektiflerine yansıtıyor.

Çalyan Gölü'nü ziyaret eden ve buranın güzelliğini fotoğraflayan doğa fotoğrafçısı Burak Demir, çektiği fotoğrafları, "Van'da saklı cennet. Gürpınar Çalyan Gölü 3 bin 100 rakımda muhteşem doğa harikası bir yer. Van çok güzel, gezelim görelim. Sadece ayak izimiz kalsın doğada" ifadeleriyle paylaştı.

van bölge gazetesi