Aralarında Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MYK Üyesi Fatih Tatlısu, MYK Üyesi Necdet Öztürkçü, MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, MYK Üyesi Ali Uçak, MYK Üyesi Muhammet Çağatay Yıldız'ın bulunduğu heyet, düzenlenecek olan 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru, Türkiye Toplantıları' temalı bölge toplantısına katılmak üzere Van'a gelecek.

Cumartesi günü saat 13.00'te Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Otelinde düzenlenecek olan 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru, Türkiye Toplantıları' temalı il bölge toplantısına, Van, Bitlis ve Hakkâri teşkilatları da katılım sağlayacak.

Van'da düzenlenecek olan toplantıda, Van, Bitlis ve Hakkâri teşkilatlarıyla bir araya gelecek olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, MYK Üyesi Fatih Tatlısu, MYK Üyesi Necdet Öztürkçü, MYK Üyesi Seçkin Odabaşı, MYK Üyesi Ali Uçak, MYK Üyesi Muhammet Çağatay Yıldız, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

"VAN HALKINI BU ÖNEMLİ BULUŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Cumartesi günü saat 13.00'te Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Otelinde düzenlenecek olan 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru, Türkiye Toplantıları' temalı programla ilgili yaptığı açıklamalarda bulunan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de Cumartesi günü düzenlenecek olan 'Bir ve Birlikte Hilale Doğru, Türkiye Toplantıları' temalı il bölge toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

Güngöralp; “İlimizde düzenlenecek olan bu buluşma, ülkemizin geleceğine katkı sunacak hedefleri ve ortak değerleri daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bitlis ve Hakkâri'den gelecek olan misafirlerimizle dayanışmamızı pekiştireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, milletin hilal altında birleşip güçlü Türkiye ideali doğrultusunda attığı her adımı destekliyoruz. Daha önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir Türkiye inşa etmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Van halkını bu önemli buluşmaya davet ediyoruz. İlimizde düzenlenecek olan kapsamlı bu toplantı vesilesiyle, hilalin altında toplanarak kardeşlik bağlarımızı yeniden güçlendireceğiz. Van'da böylesine anlamlı bir etkinlikte omuz omuza durmak, yalnızca partimiz için değil, ülkemiz için de büyük bir önem arz ediyor. Birlikte güçlü Türkiye için yürüdüğümüz bu yolda halkımızın desteği bizim için çok değerli. 9 Kasım'da Van'da tüm vatandaşlarımızı hilalin altında buluşmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.