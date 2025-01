Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN-Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesi Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulun tek öğrencisi Hasret Aydın (9), sömestir tatili nedeniyle karnesini her gün kendisini okula getirip, götüren öğretmeni Şahin Aydın'ın (31) elinden bir gün önceden aldı. Öğretmen Aydın, "Hasret'in başarı oranı her geçen yıl daha iyi. Öğrencimle yakından ilgileniyorum. Bir öğrenci için okulu açmak büyük bir fedakarlık. Bizimle ilgilenip her türlü desteği veren ilçe kaymakamımız ve il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Gürpınar ilçesine 70 kilometre uzaklıktaki Dağseven Mahallesi'nin 15 hane ve 90 nüfuslu Yaşlıdal mezrasındaki 2 derslikli okulda eğitim gören Hasret Aydın, okulun tek öğrencisi. 1998'de inşa edilen, 22 öğrenci ile eğitim-öğretim yılına başlayan okulda, 3 yıl önce öğrenci sayısı 3'e düştü. 2 yıl önce de 2 öğrencinin ortaokula başlaması ile okulda sadece 1 öğrenci kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 3 yıldır ücretli atanan öğretmen Şahin Aydın, okulun tek öğrencisi Hasretle yakından ilgileniyor. Her gün Hasret'i evinden alıp okula getiren öğretmen Aydın, sobayı yaktıktan sonra derslere başlıyor. Okula gelen Hasret sobanın etrafında bir süre ısındıktan sonra dersbaşı yapıyor.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'

İşlediği ders ve kitap okuma etkinliğinden sonra sömestir tatili nedeniyle karnesini bir gün önceden öğretmeni Aydın'ın elinden alan Hasret Aydın, okuyup doktor olacağını belirtti. Aydın, “Karnemi aldığım için çok heyecanlıyım. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. Okulun tek öğrencisiyim. Öğretmenimin verdiği kitapları da tatilde bol bol okuyacağım” dedi.

'HASRET'İN BAŞARISI HER GEÇEN YIL DAHA İYİ'

Okulda 3 yıldır ücretli öğretmenlik yapan Şahin Aydın, bu yıl da Hasretle birlikte eğitim-öğretime devam ettiklerini söyledi. Aydın, "Hasret okulun tek öğrencisi olduğu için yakından ilgileniyorum. Hasret'in bu yılki karnesi önceki yıllara göre biraz daha iyi. Başarı oranı her geçen yıl artıyor. Sabah gelip sobayı yakıyorum, sınıfı temizliyorum ve tüm hazırlıkları yaptıktan sonra derslere başlıyoruz. Ben sınıfı düzenlerken Hasret de o esnada kitap okuyor. Bir öğrenci için okulu açmak büyük bir fedakarlık. Bizimle ilgilenip her türlü desteği veren ilçe kaymakamımız ve il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize çok teşekkür ediyoruz” dedi.