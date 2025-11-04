Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Van'da oynanan İmaj Altyapı Van Spor FK – Sakaryaspor A.Ş. karşılaşması, kırmızı - siyahlıların 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Ancak maç sonrası Sakaryaspor tarafından, taraftarlarına yönelik ırkçı söylemler ve saldırılar yapıldığı iddialarını içeren açıklama yapıldı. Bu açıklamalara Van Spor cephesi ve taraftar gruplarından anında yanıt gelirken, spor ve siyaset çevrelerinden de açıklamalar yapıldı.

Bu çerçevede, AK Parti eski Milletvekili, köşe yazarı ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya değinerek, Vanspor ve taraftarlarının asla ırkçı olmadığını dile getirdi.

Metiner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tribünlerden Kürtçe ifadelerin yükselmesi “ırkçılık” anlamına gelmez. Van Spor ve taraftarları asla ırkçı değildir. Bir bütün olarak bu ülkenin Kürtleri ırkçı değildir. Dahası, her türlü ırkçılığın karşısındadır. Bu tarz “ırkçılık” iddialarının uluorta dile getirilmesi ise bizi birbirimize düşman etmek isteyenlerin değirmenine su taşır. Türkler ve Kürtler kardeştir. Türkçe ile Kürtçe kardeştir. Bırakın Türkçe ile Kürtçe kardeşçe kol kola girip birbirinin gönlünde göğersin…”