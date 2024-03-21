Bugün Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde aralıklarla devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren bölge genelinde etkisini göstereceğini bildiren Meteoroloji 14’üncü Bölge Müdürlüğü, uyarıda bulundu.

Yağışların yarından itibaren Muş, Bitlis ve Hakkari ile Van’ın güneyinde yer alan Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece düşmesi ile birlikte bölge genelinde beklenen yağışların; kar, yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışları şeklinde devam etmesi tahmin ediliyor.

Olumsuz hava koşullarından doğacak durumlara karşı vatandaşların dikkatli olunması yönünde uyarı bildiren Meteoroloji, şu bilgilere yer verdi;

“Kar yağışları sırasında yükseklerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi hadisesine bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, ısınma ve soğumalar ile birlikte eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, bölgenin yüksek rakımlı karayolu geçitlerinde (Karabet, Kurubaş, Güzeldere, Tendürek), ulaşımda akşama, yıldırım düşmesi, güneyli rüzgarla birlikte kar erimeleri ve şiddetli yağışlara bağlı olarak sel, şehir merkezlerinde düşük kotlarda su baskını, dere yataklarında taşkın, kaya düşmesi, toprak kayması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”