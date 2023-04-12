Türkiye, yağışlı havanın etkisi altında..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneyinin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz ile İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli, Bursa'nın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları düşecek

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

16 il için uyarı

Gökgürültülü ve kuvvetli yağış beklenen, Adana, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hatay, Mardin, Muş, Van, Osmaniye için 'sarı', Bingöl, Diyarbakır, Hakkari, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için 'turuncu' kodlu uyarıda bulunuldu.

Ensonhaber