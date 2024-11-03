Van için bugün beklenen hava durumuna ilişkin: "Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor" denildi.

VALİLİK UYARMIŞTI

Bu arada Van Valiliği de, yağışlara bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirmişti.

Uyarıda, "Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.