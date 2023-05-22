Wanhaber – Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Doğu Anadolu Bölgesi’nde fırtına beklendiğini açıklayarak, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Aralarında Van’ın da bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesinin bazı illerinde yarın rüzgarın etkili olabileceği duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (23.05.2023 Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş ve Bingöl) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esemesi bekleniyor. Aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaşımının ardından Van Valiliği de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak, bölgemizde yarın için kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.