Suriye'de uzun yıllardır devam eden iç savaş sonrasında milyonlarca sivil, Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.

Savaşta Halep, Dera, Hama, Humus, Deyrizor ve Rakka gibi çeşitli iller büyük hasar aldı.

Ülkenin kuzeyinde Esad rejiminin saldırıları devam ederken ülkede güvenli bölgeler ilan edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan bölgelerde hayatın normalleşmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yeniden yaşam alanları oluşturuluyor

Türkiye'nin danışmanlığında, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapıya, spordan gençlik çalışmalarına ve ticaretin arttırılmasına yönelik yatırımlar yapılıyor.

Bu kapsamda cazip hale getirilen bölgelerde Suriyelilerin gönüllü dönüşü de sürüyor.

Suriyelilerin evlerine dönüşü devam ediyor! Ülkelerine dönenlerin sayısı 554 bin 107'ye ulaştı

Bir grup ülkesine döndü

Karkamış ilçesine gelen bir grup Suriyeli, sınır kapısı yakınında bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Karkamış Gönüllü Geri Dönüş Bürosu'ndaki işlemlerinin ardından Karkamış Gümrük Kapısı'ndan geçerek, ülkelerine gitti.

"Gönüllü olarak geri dönüyorum"

Geçiş yapmaya hazırlanan Suriyeli Türkmen Hüseyin İbrahim, 2013 yılında Türkiye'ye geldiğini belirterek şöyle dedi:

Gönüllü olarak geri dönüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ederim, herkes çok iyi davrandı. Bölgemiz güzel oldu, güvenli bölge oldu, bu yüzden dönmek istiyoruz. Akrabalarımız orada, yeniden bir hayat kurmak istiyoruz.

Ülkelerine dönen Suriyeliler mutlu

Halid Elali ise ülkesine döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, inşaat işçiliği yapacağını söyledi.

Cuma Elsağır da Suriye'de yaşadığı bölgede savaşın sonlandığını, ülkesine döneceğini ve iş yeri açacağını belirterek, Türkiye'ye çok teşekkür etti.

Abdulhamit Abbas ise kendilerine iyi davranan Türkiye'ye teşekkür ederek, hiçbir kötülük görmediklerini kendilerine aile gibi davranıldığını, geri döneceği için mutlu olduğunu söyledi.

"Güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş"

Göç İdaresi Başkanlığınca Suriyelilerin yoğun yaşadığı 12 ilde kurulan gönüllü geri dönüş bürolarında, "güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüş" prensibiyle yürütülen çalışmalarda, bu güne kadar ülkelerine dönen Suriyeli sayısının 554 bin 107'ye ulaştığı öğrenildi.

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