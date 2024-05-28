Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Van’ın genelinde güneyli ve batılı yönlerden hafif, öğle ve akşam saatleri arasında yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bölge genelinde parçalı bulutlu zaman zaman hafif aralıklı yağmur beklenirken; Meteoroloji, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Van Valiliği tarafından da yapılan uyarıda kuvvetli rüzgar sonucu ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma ve benzeri aksaklıkların oluşabileceği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Van’da bugün hava durumunun ise şu şekilde olması bekleniyor;

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/23 C

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/23 C

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/23 C

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 10/25 C

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 7/21 C

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 7/21 C

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 10/26 C

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/24 C

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/24 C

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/26 C

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 9/24 C

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 8/23 C

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağmurlu 7/22 C